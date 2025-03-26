شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن في المطبخ.. راندا تاج تقدم طريقة عمل صينية جلاش باللحم المفروم والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم فى الكابتن فى المطبخ هي راندا تاج لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى، التي تقدم طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

المقادير

‏علبة جلاش

½ كيلو لحمة مفرومة

2 بصلة متوسطة

3 ملاعق صلصة

توابل وبهارات

4 ملاعق كبيرة زبدة أو سمنة

كوب لبن

بيضة

مكعب مرق دجاج

طريقة التحضير

نضع اللحم في صينية مدهونة زيت ونشوحها على النار، وعندما يتغير لونها نضع البصل والتوابل "الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم" ، وبعد أن يدبل البصل نضع الصلصة عليه، ونقلب حتى يستوى اللحم.

نجهز صينية مدهون سمن، ونضع ورقتين من الجلاش وندهن سمن، ونكرر الأمر حتى الانتهاء من نصف كمية الجلاش، ثم نكرر حتى انتهاء الكمية، نضع الصينية في الفرن على أعلى درجة حرارة لمدة 10 دقائق ثم نخفق كوب اللبن مع البيضة ومكعب المرق و نقلبهم ونسكبهم على الصينية، وندخلها الفرن مرة أخرى، لمدة 15 دقيقة ثم نطفئ النار وتكون جاهزة للتقديم.

