شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي أبو المجد يقود منتخب مصر في البطولة العربية لكرة اليد بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

استقر اتحاد اليد على تكليف مجدي أبو المجد بقيادة منتخب مصر في البطولة العربية التي تستضيفها الكويت من 4 إلى 12 مايو المقبل.

وعقد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد جلسة مع طارق محروس المشرف على منتخبات الشباب والناشئين، بحضور مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2004، وتم الاتفاق على مشاركة منتخب مصر بمزيج من منتخب 2004 مطعما بعدد محدود من اللاعبين الكبار، وذلك لتجهيز منتخب الشباب للمشاركة في بطولة العالم تحت 21 عام والتي تستضيفها بولندا خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة بالمونديال بجانب منتخبات إسبانيا والسعودية والبحرين.

وخلال الاجتماع تم اعتماد برنامج إعداد منتخب الشباب لبطولة العالم بولندا 2025، حيث يدخل المنتخب بقيادة مدربه مجدي أبو المجد معسكرا داخليا في أبريل المقبل، ثم يسافر إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية من 4 إلى 12 مايو، ثم يعود للدخول في معسكر بالقاهرة، ويسافر إلى صربيا للمشاركة في دورة دولية ودية خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو بمشاركة صربيا وكرواتيا، ثم يعود إلى القاهرة، ويغادر إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشباب.

وكان منتخب الشباب قد فاز على ألمانيا في وديتين في المركز الأولمبي بالمعادي ضمن استعداداته للمونديال.