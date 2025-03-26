شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يصل القاهرة وتأهيل مصطفى شلبى فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وصل إلى القاهرة عصر اليوم الأربعاء، التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيداً للانتظام في تدريبات الأبيض، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

جاء ذلك عقب إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتي ليبيريا ومالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم،ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في المران غداً الخميس، استعداداً لمواجهة سيراميكا .

كما واصل مصطفى شلبي البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الكرة أو الأدوات المخصصة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة،في ظل معاناة اللاعب من كدمة في الساق.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب مواجهة سيراميكا.

و خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب، شهدت مشاركة نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد ومحمد عواد بصورة طبيعية بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأول.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خاصة بركلات الترجيح في نهاية المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.