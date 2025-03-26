شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تحقق العلامة الكاملة في كأس عاصمة مصر.. بتروجت الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت 3 أندية في تحقيق العلامة الكاملة في بطولة كأس عاصمة مصر، التي تقام خلال الفترة الحالية بسبب التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمباراتي إثيوبيا وسيراليون.

العلامة الكاملة شعار 3 أندية

واستطاع فريق يتروجت بقيادة سيد عيد مواصلة موسمه الرائع بعدما نجح في حصد 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها حتى الآن، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ9 نقاط والتي تضم الزمالك وسموحة والجونة ومودرن سبورت، والتي جاء آخرها على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

إنبي بالعلامة الكاملة

وعلى نفس النهج، نجح حمزة الجمل المدير الفني الجديد لفريق إنبي، قيادة الفريق لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على الأهلي وفاركو، ليظهر الفريق البترولى بشكل مغاير في كأس عاصمة مصر ويضمن التأهل للدور المقبل.

محمد يوسف يواصل التألق

وواصل محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، التألق بعدما قاد الفريق لنهاية الدور الأول في مجموعة المنافسة على اللقب، استطاع أيضا الفوز في أول جولتين من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم بيراميدز والإسماعيلى والاتحاد برصيد 6 نقاط من مباراتين.