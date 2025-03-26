شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 24 ساعة ويستأنف تدريباته الجمعة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية غدا الخميس، عقب الانتهاء من مواجهة زد الودية مساء اليوم، ضمن التحضير لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتانيا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.