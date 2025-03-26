شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستعد لاستضافة كأس العالم لسلاح السيف للسيدات بمشاركة 35 دولة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاح السيف للسيدات، والتي تُقام خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري على الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 185 لاعبة من 35 دولة حول العالم.

وتشهد البطولة مشاركة كل من: مصر، الأرجنتين، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا، السلفادور، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، هولندا، بولندا، رومانيا، السعودية، سنغافورة، إسبانيا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، فنزويلا، بالإضافة إلى البلد المحايد.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من 18 لاعبة، ما يعكس الحضور القوي للمنتخب المصري في هذه المنافسات العالمية، وسط مشاركة نخبة من أبرز اللاعبات على الساحة الدولية.

وتأتي هذه الاستضافة استكمالًا للنجاحات التنظيمية التي حققتها مصر مؤخرًا، حيث نظّمت كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تنظيم كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وتعزز هذه البطولات مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المستضيفة لبطولات السلاح عالميًا، خاصة في ظل امتلاكها بنية تحتية رياضية متطورة، وملاعب مجهزة على أعلى مستوى، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة كبرى المنافسات الدولية.

ويحظى الاتحاد المصري للسلاح بثقة الاتحاد الدولي، بفضل نجاحه في تنظيم العديد من البطولات الدولية خلال السنوات الماضية، ما يرسخ مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة قادرة على تنظيم الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.