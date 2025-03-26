شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو يتلقى عرضا سعوديا ويؤجل مناقشته فى الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تلقى أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، عرضا من أحد الأندية السعودية للانضمام إليها، بعد انتهاء عقده مع الزمالك و الذى ينتهى بنهاية الموسم، وذلك بحسب ما كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادى فى تصريحات إذاعية.

وتلقى زيزو العرض عن طريق وكيله، ورفض اللاعب البت في العرض أو مناقشته خلال الفترة الجارية، خاصة وأنه مرتبط بعقد مع الزمالك، بالإضافة إلى عدم حسم موقفه مع الزمالك بشأن التجديد من عدمه، حيث يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع زيزو لتقديم العرض الأخير للاعب بشأن تجديد عقده.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك رد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على العرض الذى تم إرساله إلى اللاعب خلال الأيام الماضية، لحسم موقفه من التجديد للفريق، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم.

ومنح الزمالك زيزو مهلة عدة أيام للرد على العرض المقدم إليه عن طريق البريد الإلكترونى، بالمقابل المالى الجديد، والذى وصفه مصدر بالزمالك أنه عرض ضخم، وأن هذا هو العرض الأخير لزيزو، وحال رفضه أوعدم رده يكون بذلك اختار تحديد مصيره.

وشارك زيزو مع المنتخب أمام سيراليون وسجل هدف الفوز بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026