شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام خماسي الزمالك الدولي في التدريبات استعدادا لمباراة سيرايمكا بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، انتظام الخماسي الدولي، أحمد مصطفى "زيزو" ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، ومحمد عواد، وحسام عبد المجيد، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في كأس مصر.

جاء ذلك عقب انتهاء الخماسي من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وفي سياق متصل انتظم محمد السيد لاعب الوسط الصاعد في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر للشباب في البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في قطر خلال الأيام الماضية.وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة أمام سيراميكا مؤكداً أنها الخطوة قبل الأخيرة للتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وطالب بيسيرو الجميع بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد، وتنفيذ التعليمات المطلوبة خلال التدريبات .

وشرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية والخططية في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.