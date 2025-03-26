شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر، لتحديد الفريق المتأهل لنهائى البطولة والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا بنصف نهائي كأس مصر، فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

تأهل الزمالك وسيراميكا لنصف نهائي كأس مصر

حجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، بربع نهائي البطولة ، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وسيراميكا

خسر الزمالك اخر مباراة خاضها أمام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.