شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن شرط حسام حسن لعودة إمام عاشور للمنتخب وموقف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر عن الأسباب الرئيسية وراء استبعاد إمام عاشور نجم الأهلى من التواجد فى صفوف الفراعنة فى المعسكرات الأخيرة، بعدما أثار استبعاده التساؤلات حول تجاهل نجم الأهلى من الحسابات الفنية بقيادة حسام حسن.

وأكد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر أن استبعاد إمام عاشور من صفوف المنتخب جاء لأسباب انضباطية، مشددًا على أن عودته مشروطة بتقديم اعتذار رسمى للشعب المصرى.

وواصل حسام حسن فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى عقب مواجهة سيراليون: "إمام عاشور أخطأ مرتين، وأخطاؤه لا تُغتفر، فى مرة كان غاضبًا وشاط الكرة خارج الملعب، ومرة أخرى ادّعى الإصابة قبل مواجهة غينيا، لكنه بعدها بيومين لعب مع الأهلى".

وأضاف: "المنتخب مثل الجيش، لا يمكن التهاون مع أى لاعب يتمارض، كما أننى لن أدافع عن لاعب غير ملتزم، خاصة بعدما خرج وقال (أنا نيجيرى مش مصرى)".

وأكد الجهاز الفنى أن الالتزام والانضباط فوق أى اعتبار، وأن الباب ليس مغلقًا أمام إمام عاشور، لكن عودته مرهونة بالاعتذار واحترام معايير المنتخب الوطنى.

وعن لقطة مصطفى محمد عقب استبداله فى مباراة الأمس، أكد حسام حسن، أنه لم يشاهد لقطة غضب مصطفى محمد عند استبداله خلال مباراة الفراعنة أمام سيراليون، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وقال حسام حسن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حتى الآن لم أشاهد لقطة خروج مصطفى محمد، هو لاعب دولي ومحترف، ونعرف إمكانياته جيدًا"، وأضاف: "إذا كان هناك أي خروج عن النص فسيتم التعامل معه بالشكل المناسب". وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.