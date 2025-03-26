شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بعد قرار الاولمبية: كنا على ثقة بتطبيق اللوائح فى دولة القانون والان مع تفاصيل الخبر

اكد احمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك ان قرار اللجنة الأولمبية بشأن مباراة القمة جاء تطبيقا للوائح والقوانين التى يتم تطبيقها على الجميع



واضاف سالم فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن الزمالك لم يشك قى لحظة واحدة انه سيتم تطبيق اللوائح فى بلد القانون، والقرار الذى تم اصداره اليوم اكمالا واستمرارا بتطبيق اللائحة.



وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا برفض شكاوى الأهلى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الانسحاب من القمة أمام الزمالك، وتؤكد صحة العقوبات الموقعة عليه.

ثبوت اختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأوليمبية المصرية بنظر شكوتين النادي الأهلي للرياضة البدنية لتعلقهما بادعاء الخروج على اللوائح والضوابط الرياضية، ومواجهة عقبات وإشكاليات تعترض العمل بالهيئات الرياضية، بما يدخلهما في نطاق اختصاص اللجنة للتحقق من التطبيق الصحيح للوائح والضوابط الرياضية وفقا المادة الثالثة من مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

عدم ثبوت تقديم النادي الأهلي للرياضة البدنية لطلب رسمي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته مع نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأن خطاب رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم للاتحاد المصري لكرة القدم المرسل بتاريخ 9 مارس 2025 - أي قبل موعد المباراة بيومين -لم يتضمن تقديم النادي الأهلي لئمة طلب رسمي في هذا الشأن، وهو ما أكدته مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

أن تعيين الحكام الإدارة مباريات المسابقة هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد مادة ٤٦-١ من لائحة إدارة المسابقات الدوري Nile الموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥)، وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم : تعيين حكام معينين لمباراتهم ولا يجوز لهم أيضا طلب تغيير حكم تم تعيينه بالفعل (مادة ٤٦-٣ من ذات اللائحة)، كما نصت اللائحة على التزام جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري - بما في ذلك النادي الأهلي - بلعب كافة مباريات المسابقة (٢٤-١) من ذات اللائحة.

قدم النادي الأهلي ضمن مستندات شكواه خطاب صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بتاريخ 11 مارس 2025 للتأكيد على أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام حكام أجانب للمباراة، بما مفاده علم النادي الأهلي اليقيني بموقف عدم استقدام طاقم حكام أجانب للمباراة، وإقامة المباراة في موعدها بطاقم حكام مصري معين من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه النادي الأهلي بموجب قرار مجلس إدارته بانسحابه من مسابقة الدوري في حالة إقامة المباراة دون حكام أجانب، وأخطر النادي الأهلي بقراره مجلسه هذا الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بتاريخ 11 مارس 2025، وتنفيذه لهذا القرار بعدم تواجده بإستاد القاهرة المحدد الإقامة المباراة.

ثبوت تطبيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم لنصوص لائحة إدارة المسابقات بشأن الانسحاب من المباراة فقط، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة مادة (۱۷-۸).