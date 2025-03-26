شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ 35 لاعبا بالمشروع القومى للبطل الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

خضع 35 لاعبا ولاعبة من لاعبي المشروع القومي للبطل الأولمبي والموهبة التابع لوزارة الشباب والرياضة لإجراء عدد من الكشوفات الطبية والتحاليل اللازمة لهم، كإجراء دوري للتأكد من سلامتهم .

وهو الكشف الدوري الذي يقوم به اللاعبون بالمشروع طبقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتم الكشف الطبي بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر تحت إشراف الإدارة المركزية للطب الرياضي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة والمشرفة على تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي.

واشتملت الكشوف والتحاليل الطبية على 35 لاعبا ولاعبة منهم 22 لاعبا صفوة المصارعة مرحلة الكبار، و13 لاعبا مصارعة الموهبة، كما تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية على لاعبة من لاعبى تنس الطاولة بالنادى الأهلى من خارج مشروع البطل الأولمبي، وتم إجراء جميع الفحوصات والتحاليل بعد تواصلها مع مركز الطب الرياضي لإجراء تلك الفحوصات عليها.



ابطال مشروع البطل الاولمبى



القياسات الطبية