شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح بيسيرو تحديد مصير محمد حمدى مع الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

منح مسئولو الزمالك قرار حسم موقف محمد حمدى لاعب الفريق والمنضم على سبيل الإعارة من إنبى إلى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، لتحديد موقف اللاعب بالحاجة الى جهوده من عدمه خلال الفترة المقبلة.

ولم يقدم حمدى مستواه مع الفريق فى ظل الإصابات التى يتعرض لها منذ الانضمام للأبيض، لذلك استقر الزمالك على استطلاع رأى بيسيرو للحكم على اللاعب وتحديد موقفه، سواء بشرائه نهائيا أو رحيله بنهاية الموسم.

وانضم محمد حمدى للزمالك سبتمبر الماضى على سبيل الاعارة لمدة موسم مع اولوية الشراء للابيض, سواء داخل مصر او خارجها بمعنى أن إنبي سيخطر الزمالك بالعرض المقدم لمحمد حمدي من أي نادٍ آخر وإذا وافق الزمالك على دفع نفس المبلغ خلال 72 ساعة من إخطاره سيضم اللاعب بشكل نهائي.