شكرا لقرائتكم خبر عن ودية زد فرصة كولر لتجهيز مصابى الأهلى قبل موقعة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

يستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلى مباراة فريقه الودية أمام زد مساء اليوم في تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، قبل مباراة الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر في تجهيز كل من يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وطاهر محمد طاهر، لاستعادة فورمتهم البدنية بعد الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وغاب الخماسي السالف ذكره عن المشاركة في المباريات مع الأهلي لفترة طويلة، خاصة الثلاثي معلول وعطية الله وطاهر، ويرغب الجهاز الفني في استعادة كل اللاعبين فورمة المباريات.

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.