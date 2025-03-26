شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. حسن مصطفى غامر بتاريخه مع الأهلى واختار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك، والذي كان أحد نجوم الجيل الذهبي في القلعة الحمراء تحت قيادة مانويل جوزيه، وساهم في تحقيق العديد من البطولات، قبل أن ينقلب عليه الداهية البرتغالي ويخرجه من حساباته الفنية، ثم تم الاستغناء عنه وبعدها ينضم إلى نادى الزمالك، لكن لم تكن تلك التجربة ناجحة على غرار فترة وجوده في الأهلي.

وعاصر حسن مصطفى "صاحب الرئات الثلاثة" الجيل الذهبى للأهلى ولمنتخب مصر وكان ضمن قائمة اللاعبين التي حققت بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر تحت قيادة المعلم حسن شحاتة 2006 وخاض تجربة احتراف بنادي الوحدة السعودي على سبيل الإعارة من الأهلى موسم 2007 / 2008 .

وعن قرار الانضمام إلى الزمالك بعد تجربته الناجحة مع الأهلي وصناعة تاريخ كبير، كشف: "كل المواقف إلى عملتها في حياتي لو اتعادت هعملها تانى، وأبرزها انتقالى من الأهلى لنادى الزمالك، لأنهما الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، واللعب لهما شرف كبير".

حسن مصطفى لاعب كرة قدم مصري وهو من مواليد 20 أكتوبر 1979 الوراق الجيزة، لعب لمنتخب مصر وحصل معه على كأسان للأمم الأفريقية عامي (2008/2006)، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتحاد السكندري، وانتقل للنادي الأهلي عام 2004 وحصل معه علي البطولات حتى 2008 تمت إعارته لنادي الوحدة السعودي ثم عاد للنادى الأهلى ليعيره مرة أخرى لنادى اتحاد الشرطة المصري، ومن ثم عودته للأهلى من جديد ليقرر مجلس الإدارة الاستغناء عنه لأى نادٍ يرغب في الحصول على خدماته ليتقدم نادى الزمالك بعرض لضمه ويوافق عليه اللاعب ويصبح لاعبا بصفوف فريق الزمالك وبعد انتهاء عقده انتقل لصفوف وادي دجلة وبعد الاعتزال عمل كمدرب مساعد مع التوأم.