شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف شيكابالا وشلبى من مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

مازال الغموض يسيطر على موقف الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى شلبى لاعبا فريق الزمالك، من حيث المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، في ظل الإصابة التى يعانى منها الثنائى.

ويعانى شيكابالا من إصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة بتروجت الأخيرة في كأس عاصمة مصر، في حين يعاني مصطفى شلبي من إصابة بكدمة في الساق.

ويخوض شيكابالا وشلبى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، مع مواصلة الخضوع للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من جانب الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في منافسات نصف نهائي كأس مصر، والتي تقام في التاسعة والنصف من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة الدولى.