شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب موقف الأولمبية بشأن طلب الاطلاع على رد الجبلاية والرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادى الأهلى رد اللجنة الأولمبية على خطابه بشأن طلب الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصرى لكرة القدم على شكوى النادى بخصوص مباراة القمة، التى كان محددًا لها 11 مارس.

وجدد النادى الأهلى خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذى يطلب فيه الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصرى لكرة القدم على شكوى النادى بخصوص مباراة القمة، التى كان محددًا لها 11 مارس.

وأكد الأهلي في خطابه على حقه المشروع في الاطلاع على كل المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليها، وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد أحقية الأهلي في طلبه بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.