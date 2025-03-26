شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يمنح لاعبى الإسماعيلى 3 أيام إجازة في عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

قرر تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، منح لاعبى الدراويش إجازة 3 أيام خلال أيام عيد الفطر المبارك، قبل العودة للاستعداد للمباريات المقبلة في كأس عاصمة مصر والدورى المصرى "دورى nile".

ويستعد حاليا فريق الإسماعيلى لمواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد السكندرى في الأسبوع الثانى من مرحلة الهروب من الهبوط في بطولة الدورى المصرى.

وكان الإسماعيلى حقق فوزا مهما على طلائع الجيش في افتتاح المرحلة الثانية من مرحلة الهروب من الهبوط، بهدف نظيف عن طريق خالد النبريصى، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بالمجموعة الثانية.

كما تعادل بيراميدز مع الإسماعيلى بهدفين لكل منهما بدور المجموعات لكأس عاصمة مصر، أحرز هدف بيراميدز الأول دودو الجباس في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وفى الشوط الثانى وتحديدا الدقيقة 55 تعادل مروان حمدى للإسماعيلى من ضربة جزاء، وأضاف مروان حمدى الهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 77، ثم تعادل عبد الرحمن الدح للدراويش في الدقيقة 88.

يقع بيراميدز بالمجموعة الرابعة التي تضم فرق "بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، وحرس الحدود".