شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات للسيدات يختتم معسكره اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء المنتخب الوطني لكرة الصالات للكرة النسائية بقيادة نادر رشاد المدير الفني معسكره المفتوح الذى انطلق السبت الماضي ضمن التحضيرات الأخيرة قبل السفر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية للصالات المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم.

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية مع منتخبي غينيا وأنجولا، واختار نادر رشاد 18 لاعبة لخوض المعسكر هن: فرح سمير، سهيلة حسين، آية حنيش، يارا صبري، منى السيد، ندى الغريب، بسملة فتحي، شهد غنيم، فاطمة مصطفى، شروق إبراهيم، نورهان عاشور، عبير حجاج، أمينة وليد، ملك المهدي، ميرنا محسن، أسماء علي، إسراء فرج، منار حميد.

وسيتأهل الفائزون في كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرةً إلى نصف نهائي البطولة. أما المركز الرابع في نصف النهائي، فسيُمنح لأفضل فريق يحتل المركز الثاني بين المجموعات.

وسيتأهل المتأهلون لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات إلى كأس العالم لكرة الصالات للسيدات فيفا ، المقرر إقامتها في الفلبين من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025.