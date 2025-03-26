شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يذاكر سيراميكا بالفيديو قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

حرص البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك على تجهيز مقاطع فيديو لفريق سيراميكا استعدادا للمباراة المقبلة بين الفريقين المقرر لها بعد غد الجمعة بنصف نهائي كأس مصر.

وجهز بيسيرو الفيديوهات لدراسة نقاط القوة و الضعف بالفريق، وطريقة استحواذه على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، و أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته وكذلك الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.

وطالب بيسيرو اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة بتروجت بكأس عاصمة مصر التى انتهت بخسارة الابيض ، للتركيز على مواجهة سيراميكا المقبلة في ظل أهمية اللقاء في مشوار الفريق ببطولة كأس مصر.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بجدية خلال الفترة الحالية استعداداً للمباريات المقبلة.