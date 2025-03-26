شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لإنهاء إجراءات رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.