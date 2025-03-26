شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة .. الأهلي يتصدر والزمالك يفرط فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد فرق بطولة دورى سوبر السلة للمراكز من الأول إلى الثامن لخوض مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة السوبر والتى تقام على ملاعب الأندية وتستمر حتى 30 مارس على مستوى مباريات الدور الأول من البطولة .

وتقام الجولة الثالثة عشر يوم الخميس المقبل حيث يلتقى كل من الأهلى مع سبورتنج ، الزمالك مع الاتحاد ، الجزيرة مع هليوبوليس ، الاتصالات مع طلائع الجيش

ويتصدر الاهلى ترتيب دورى السلة ، برصيد 22 نقطة يليه الاتحاد السكندرى برصيد 21 نقطة، وهو نفس رصيد الزمالك الا ان زعيم الثغر يتفوق فى فارق الاهداف .

وبنفس الرصيد يحل الاتحاد بينما يحل سبورتنج رابعا.

وجاء ترتيب دورى السلة كالتالى..

1- الأهلي 22 نقطة

2- الاتحاد السكندرى 21 نقطة

3- الزمالك 21 نقطة

4- سبورتنج 19 نقطة

5- الاتصالات 17 نقطة

6- الجزيرة 15 نقطة

7- هليوبوليس 14 نقطة

8- طلائع الجيش 11 نقطة