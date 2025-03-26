شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. التعادل مع الأهلى يمنح الزمالك لقب الدورى الخامس فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه يوم 13 يوليو 1984، بعد التعادل مع الأهلي بنتيجة 2-2، في مباراة القمة رقم 54، والتي جاءت وقتها ضمن الأسبوع الـ 22 في ختام مباريات مسابقة الدوري موسم 1983-1984.

الزمالك دخل المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي، الذى كان مطالب بضرورة تحقيق الفوز لحصد اللقب، لكن انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وسجل هدفي الزمالك نصر ابراهيم وكوارشي وسجل للأهلي علاء ميهوب وخالد جادالله.

تولي قيادة الزمالك فنيا في المباراة محمود أبورجيلة ولعب بتشكيل مكون من: عادل المندوه، ومحمد صلاح، وسعيد الجدى، وأشرف قاسم، وهشام يكن، وجمال عبدالحميد، وفاروق جعفر، وأيمن يونس، ونصر إبراهيم، والغاني إيمانويل كوارشي، وطارق يحيى.

وتولي إدارة مباراة القمة 54 الحكم الايطالي بيترو ديليا، والذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه زكريا ناصف لاعب الأهلي بعد تعديه بالضرب على محمد صلاح لاعب الزمالك.

ونجح نصر إبراهيم في تسجيل أول أهداف الزمالك في المباراة، لينهى سلسلة حفاظ أحمد شوبير حارس الأهلي وقتها على نظافة شباكة لمدة 730 دقيقة.