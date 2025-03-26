شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. المارد الأحمر يتوج بطلا للدوري المصري للمرة السادسة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الأهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

ففى 1 يونيو 1956، توج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة السادسة فى تاريخه رغم عودته خاسرًا من الإسماعيلية أمام القناة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبدالله فى أول سبع دقائق، كما تصدى عادل هيكل لضربة جزاء سددها الزرقاني، ليتوقف رصيد الأهلى عند 28 نقطة، ورفع القناة رصيده إلى 26 نقطة حسم بها المركز الثالث.

وضمت قائمة الأهلى المتوجة باللقب السادس كلا من: عبدالجليل حميدة، عادل هيكل، طلعت عبدالحميد، منير "ميمي" عبدالحميد، رضا عبدالحميد، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، ماجد مدكور، طارق سليم، عبداللطيف تامر، السودانى سليمان فارس، رفعت الفناجيلي، حلمى أبوالمعاطي، عبدالوهاب سليم، وجيه مصطفي، شريف الزهيري، فتحى خطاب، سيد صالح، السيد عطية توتو، أحمد مكاوي، صالح سليم، أنور عاشور، عدلى الوراقى، عباس لبيب، شريف الجندي، محمد موسى الزنجبيري، فوزى جمعة، محمد السيد، مراد نديم، فاروق التركي، محمود الجوهري، عبدالحفيظ، مهني.

وفى المنصورة فجر فريقها الهابط كبرى مفاجآت المسابقة وتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ليبقى درع البطولة رسميا فى الجزيرة للعام السادس على التوالي.

تقدم البندارى للمنصورة قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وأدرك علاء الحامولى التعادل فى الدقيقة الأخيرة ليرفع الزمالك رصيده إلى 27 نقطة مهدرا فرصة ملاقاة الأهلى فى مواجهة فاصلة لتحديد البطل.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.