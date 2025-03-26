شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات قوية فى الجولة الـ27 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دورى المحترفين في التاسعة والنصف من مساء اليوم بإقامة العشر جولات في التاسعة والنصف مساء

فعلى ملعبه بمدينة نصر يستضيف المقاولون العرب صاحب الوصافة برصيد 52 مع منتخب السويس المترنح صاحب الـ25 نقطة في المركز السادس عشر في لقاء يعتقد البعض أنه سهل لأصحاب الأرض نظرا لفارق النقاط ، إلا أن أبناء الغريب دائما ما يقدموا عروضا قوية خارج ملعبهم ونجحوا في أخر لقاءاتهم الخارجية في الفوز على بترول أسيوط بهدف مقابل للاشئ لذا فقد قام محمد مكى المدير الفني للمقاولون من تحذير اللاعبين بالإستهانة بالمنافس وإنهاء اللقاء من البداية .

كما يخرج وادى دجلة المتصدر برصيد 54 نقطة لمواجهة الداخلية صاحب المركز الثانى عشر برصيد 30 في مواجهة محفوفة بالمخاطر للضيوف خاصة وأن أصحاب الأرض فشلوا في تحقيق أي إنتصار مع أمير عزمى منذ عودته لقيادة صفوف الفريق من جديد .

وفى لقاء القمة يخرج أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع برصيد 43 في لقاء قوى يصعب التكهن بنتيجة نظرا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين ورغبة الفريقين في خطف الثلاث نقاط من أجل استكمال مشواره في المنافسة على الصعود .

وفى لقاءات لا تقل أهمية عن المباريات السابقة يلتقى القناة مع طنطا ، السكة الحديد مودرن مع بروكسى ، وى مع المنصورة في اللقاء الأول لأحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا لأصحاب الأرض ، وسبورتنج مع راية ، الترسانة مع لافيينا ، بلدية المحلة مع ديروط ، بترول أسيوط مع أسوان .