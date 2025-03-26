شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام أسامة فيصل والبلعوطي بمران البنك الأهلي استعداداً لـ بيراميدز في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم اليوم الأربعاء، ثنائي فريق البنك الأهلي، أسامة فيصل وعبد العزيز البلعوطي، استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أغلق الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، صفحة بطولة كأس عاصمة مصر، استعداداً للتحدي القادم للفريق أمام بيراميدز، والذي يجمع الفريقين ببطولة كأس مصر.

ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان البنك الأهلي تغلب على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعداً نارياً مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول بطولة الدوري، حيث دخل أبناء طارق مصطفى ضمن مجموعة التسعة الكبار التي تنافس على اللقب، ويمتلك البنك الأهلي في رصيده 29 نقطة حصدها بعد خوض، 18 مباراة حيث فاز 8 لقاءات وتعادل 5 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو البنك الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 آخرين.