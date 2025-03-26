شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. "محمد صبحى" حارس الإسماعيلى الحاصل على الميدالية البرونزية مع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى. ونتحدث اليوم عن محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى السابق.

المولد: 30 أغسطس 1981 – مدينة التل الكبير – الإسماعيلية

البداية: بدأ مسيرته الكروية مع الإسماعيلي في عام 2001 وفاز بالدوري العام المصري موسم 2002-2001 على الرغم من صغر سنه (18 سنة) كما وصل مع الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كاس العرب ونهائي بطولة الدوري عام 2009 والفوز ببطولة وادي دجلة الودية عام 2010.

انتقل عام 2014 إلى سموحة واستمر هناك مدة موسم واحد، عاد بعدها إلى الإسماعيلي مرة أخرى.

المنتخبات الوطنية: كان محمد صبحي ضمن منتخب مصر للشباب الفائز بالمركز الثالث في بطولة العالم للشباب لكرة القدم 2001، وفاز مع المنتخب الأول بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2008.