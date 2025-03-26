الامارات | بن هويدن: دورة «محمد بن حمد للفنون القتالية» أسهمت في إيجاد فرص لاحتكاك لاعبي الجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في الإمارات الشمالية، عيسى بن هويدن، النجاح التنظيمي والتنافسي الذي حققته بطولة الجودو، ضمن دورة «محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية»، بأنه يؤسس لمستقبل اللاعبين الموهوبين القادرين على الانضمام إلى المنتخبات الوطنية، وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «إقامة البطولات الرمضانية في مختلف الألعاب الفردية، ومنها الجودو، يحقق مكاسب مهمة، على رأسها نشر ثقافة ممارسة رياضة الجودو بين الناشئين والشباب، وهو أمر مهم لأجل تطوير اللعبة، وأسهمت دورة «محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية» بدور بارز في إيجاد فرص ثمينة للاحتكاك الفني والتنافسي للاعبي الجودو الذين هم بحاجة إلى المشاركة في بطولات قوية».

وأكد بن هويدن أن المكاسب المحققة من البطولة تترجم رؤية اتحاد الإمارات للجودو، الساعية إلى تطوير اللعبة، من خلال اكتشاف المواهب المواطنة التي تساعد على بناء منتخبات قوية.