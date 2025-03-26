شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: سنخوض وديتين فى يونيو وأشكر أبوريدة على الدعم والمساندة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب يجهز لمعسكر شهر يونيو المقبل والذى سيخوض فيه الفريق مباراة ودية أو اثنين جار التنسيق لهما بالتشاور مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة.

ووجه ابراهيم حسن الشكر لهانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على المجهودات المبذولة وتسهيل مهمة المنتخب خلال معسكر شهر مارس الجارى، والتى بدأت بتوفير الطائرة الخاصة، إلى جانب مصاحبته للمنتخب فى سفرية المغرب لمواجهة إثيوبيا ثم العودة لمواجهة سيراليون وإصراره على التواجد الدائم فى معسكر المنتخب ومرافقة الفريق، وهو ما كان له الأثر الإيجابى على المنتخب بالكامل.