شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على رحيل سمير محمد مهاجم الفريق الشاب بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء عن خدمات سمير محمد مهاجم فريق الشباب بالنادي منع نهاية الموسم الجاري، لعدم نجاحه في استغلال الفرص التي اُتيحت له على مدار الفترة الماضية مع الفريق الأول.

ويرى مسئولو الأهلي أن المهاجم الشاب سمير محمد حصل على أكثر من فرصة مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري سواء حينما شارك كبديل في بعض المباريات بالدوري، أو حينما شارك أساسياً في مباراتي إنبي وطلائع الجيش الأخيرتين بكأس عاصمة مصر، اللتين انتهتا بخسارة الأهلي (1 - صفر) و(1 - 3) على التوالي.

وتتجه النية في الأهلي لرحيل سمير محمد نهاية الموسم الجاري سواء على سبيل الإعارة أو على سبيل البيع النهائي وهو ما سيتحدد خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق بين وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالنادي.

وتعرض سمير محمد لإصابة بسيطة في قدمه خلال لقاء طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر، الإثنين الماضى، وسيتحدد خلال الساعات المقبلة موقفه من التدريبات الجماعية المقبلة للفريق.

وقام مسئولو الأهلي بقيد سمير محمد في القائمة المحلية والأفريقية للأهلي هذا الموسم لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى أن اللاعب سيرحل من النادي بنهاية الموسم الجاري، بعدما استنفذ الفرص التي منحها له الجهاز الفني للفريق الأول.

وغادر الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بعدما خسر مباراتي إنبي وطلائع الجيش، ويستعد الفريق لمباراة الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.