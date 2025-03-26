شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يطير للمغرب فجر اليوم للمشاركة في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، للمغرب فجر اليوم الأربعاء، للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 17 سنة والتي تنطلق في المغرب 31 مارس الجاري.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية وضمت كل من: عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة - حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.