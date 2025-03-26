اخبار الرياضه

فوز يد الزمالك على الطلائع فى الجولة الـ 11 بالمرحلة النهائية فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

فوز يد الزمالك على الطلائع فى الجولة الـ 11 بالمرحلة النهائية فى الدورى

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز يد الزمالك على الطلائع فى الجولة الـ 11 بالمرحلة النهائية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 26 مارس 2025 01:08 ص

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 32-22 على صعيد الجولة الحادية عشرة بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع سبورتنج  الجمعة المقبل.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال  للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم .

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي و سموحة مع طلائع الجيش و الزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements