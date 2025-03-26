شكرا لقرائتكم خبر عن فوز يد الزمالك على الطلائع فى الجولة الـ 11 بالمرحلة النهائية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 26 مارس 2025 01:08 ص
فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 32-22 على صعيد الجولة الحادية عشرة بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع سبورتنج الجمعة المقبل.
وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم .
ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي و سموحة مع طلائع الجيش و الزمالك مع الزهور.
فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3.
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