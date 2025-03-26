شكرا لقرائتكم خبر عن فوز يد الزمالك على الطلائع فى الجولة الـ 11 بالمرحلة النهائية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 32-22 على صعيد الجولة الحادية عشرة بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع سبورتنج الجمعة المقبل.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم .

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي و سموحة مع طلائع الجيش و الزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3.