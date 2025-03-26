شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأربعاء، 26 مارس 2025 01:00 ص
بدأ المران بفقرة بدنية لمدة 15 دقيقة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة القادمة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا قويًّا.
أشرف الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل إجراء تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، وبمشاركة عناصر من فريق الشباب لتعويض تواجد الدوليين في معسكرات المنتخبات الوطنية.
ويلتقى الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في موريتانيا يوم 8 أبريل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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