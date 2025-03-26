شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني التي تجمع ‏الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

بدأ المران بفقرة بدنية لمدة 15 دقيقة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة القادمة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس مرانًا قويًّا.‏

أشرف الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل إجراء تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، وبمشاركة عناصر ‏من فريق الشباب لتعويض تواجد الدوليين في معسكرات المنتخبات الوطنية.‏