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تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.. صور

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تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأربعاء، 26 مارس 2025 01:00 ص
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني التي تجمع ‏الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

 

بدأ المران بفقرة بدنية لمدة 15 دقيقة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة القادمة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس مرانًا قويًّا.‏

 

أشرف الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل إجراء تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، وبمشاركة عناصر ‏من فريق الشباب لتعويض تواجد الدوليين في معسكرات المنتخبات الوطنية.‏

ويلتقى الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في موريتانيا يوم 8 أبريل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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