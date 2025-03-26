شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة هامة قارياً حيث يلتقي مع الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة كونها أحد أهم المطبات الصعبة في البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها 12 مرة وأخر نسختين على التوالي.

موعد مباراة الأهلي والهلال

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء يوم 1 أبريل المقبل بإستاد القاهرة بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا ، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في موريتانيا يوم 8 أبريل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكلّف مسئولو الأهلى، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 8 أبريل المقبل فى التاسعة مساءً بوقيت القاهرة.

ويلعب الهلال السودانى مبارياته الأفريقية فى الصومال بسبب رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات فى السودان نظراً للأحداث الراهنة هناك.