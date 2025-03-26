شكرا لقرائتكم خبر عن رقم تاريخي.. منتخب مصر يزور شباك المنافسين فى 31 مباراة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب مصر رقما تاريخيا بفوزه على نظيره السيراليوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ووصل منتخب مصر إلى 31 مباراة على التوالي يسجل فيها أهدافا، منذ الهزيمة من إثيوبيا بهدفين نظيفين في 2022، في عهد إيهاب جلال، ليصل إلى 31 مباراة متتالية ينجح فيها في زيارة شباك المنافسين.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون اليوم في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

بينما تواجد علي مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.