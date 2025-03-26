شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الفوز على سيراليون مهم وأطالب روابط الأندية بحضور مباريات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد إبراهيم حسن، مدير الكرة للمنتخب الوطنى، على أهمية فوز الفراعنة مساء الثلاثاء على سيراليون بهدف مقابل لا شىء في الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف إبراهيم حسن أن اللاعبين أدوا ما عليهم، وواجهوا منتخبا قويا أمام ترسانة دفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة التي كان يسعى من خلالها من خطف هدف يربك حسابات المنتخب، وبالرغم من ذلك أضاع لاعبونا أهدافا بالجملة كانت كفيلة بزيادة الأهداف من البداية.

وطالب مدير الكرة بالمنتخب من روابط الأندية ضرورة الحضور لمؤازرة اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل لكأس العالم، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الأمر لم ينته بعد وهناك أربع مباريات لا بد من أخذهم كل مباراة على حدة حتى يتحقق حلم الصعود.

وعن الفترة القادمة، أكد إبراهيم حسن أن الجهاز الفني سيقوم بمراقبة مباريات الفرق المصرى سواء محليا أو أفريقيا من أجل مراقبة جميع اللاعبين من جديد، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه عقب انتهاء الدورى سيكون هناك معسكر مغلق للمنتخب خلال شهر يونيو، وسيسعى الجهاز الفني لإقامة مباراتين وديتين جار الاتفاق عليهما.