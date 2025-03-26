شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستقبل رئيس اتحاد ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مساء الثلاثاء، بمقر النادي، العميد حاتم فودة رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، وذلك للتنسيق حول استضافة مضمار استاد الإسماعيلية الرياضي بطولات الجمهورية بمختلف الأعمار السنية خلال الفترة المقبلة.

الزيارة شهدت حضور الدكتور محمد عبد الرؤوف مدير فني الاتحاد المصري للعبة، والدكتور أسامة السيد مدرب عام المنتخب الوطني، بجانب المحاسب مصطفى شلة أمين الصندوق بالنادي الإسماعيلي، والدكتور أحمد عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة، ومحمود اليسقي المدير التنفيذي، وإسماعيل أحمد رئيس الجهاز الفني للعبة، ومحمد حسين المدير الفني، ومحمود خليل مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي.