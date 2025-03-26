شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: استبعاد إمام عاشور قرار انضباطي.. ولا عودة دون اعتذار للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن استبعاد إمام عاشور من صفوف المنتخب جاء لأسباب انضباطية، مشددًا على أن عودته مشروطة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري.

وواصل حسام حسن في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة سيراليون: "إمام عاشور أخطأ مرتين، وأخطاؤه لا تُغتفر، في مرة كان غاضبًا وشاط الكرة خارج الملعب، ومرة أخرى ادّعى الإصابة قبل مواجهة غينيا، لكنه بعدها بيومين لعب مع الأهلي!".

وأضاف: "المنتخب مثل الجيش، لا يمكن التهاون مع أي لاعب يتمارض. كما أنني لن أدافع عن لاعب غير ملتزم، خاصة بعدما خرج وقال (أنا نيجيري مش مصري)!".

وأكد الجهاز الفني أن الالتزام والانضباط فوق أي اعتبار، وأن الباب ليس مغلقًا أمام إمام عاشور، لكن عودته مرهونة بالاعتذار واحترام معايير المنتخب الوطني.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون اليوم في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

بينما تواجد علي مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.