شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يشيد بمعسكر الدوحة ويؤكد: المشوار الحقيقى لم يبدأ بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، عن ارتياحه الشديد للمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال معسكر الدوحة، الذي اختتمه المنتخب مساء الثلاثاء بانتصار كبير على المنتخب الأولمبي الإماراتي بنتيجة 5-1، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب في كوت ديفوار، والتي ستقام خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشاد نبيه بأداء اللاعبين في المباريات الودية الثلاث التي خاضها الفريق أمام منتخبات أولمبية قوية، وهي قطر وكرواتيا والإمارات، مؤكدًا أن الفارق العمري الكبير لصالح المنافسين جعل التجارب أشبه بالمباريات الرسمية.

ويرى نبيه أن المنتخب المصري في ودية قطر أداءً رائعًا وكان الأفضل في اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 1-1، وأضاع اللاعب كاباكا ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة كانت كفيلة بمنح الفراعنة الفوز.

وقال نبيه إن ودية كرواتيا أظهر فيها الفريق شخصية قوية بعدما نجح في قلب تأخره بهدف إلى تقدم 2-1، لكن الكروات حسموا اللقاء في اللحظات الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعن ودية الإمارات تحدث قائلا: "قدم المنتخب مباراة هجومية مميزة، إذ عاد بعد التأخر بهدف ليحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-1، في لقاء شهد تسجيل أهداف رائعة".

ووجه أسامة نبيه رسالة تحفيزية للاعبين عقب ودية الإمارات، مؤكدًا أن المعسكر كان مجرد بداية للاحتكاك الدولي، لكن المشوار الحقيقي لم يبدأ بعد، مضيفا: "الروح القتالية أكثر ما أسعدني، وأعتبرها سلاحنا الأساسي في المعارك الكروية المقبلة داخل غابة إفريقيا القاسية. أثق بكم تمامًا، لكن القادم يتطلب تركيزًا أعلى وانضباطًا تكتيكيًا أكبر."