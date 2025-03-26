شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراليون: المباراة أمام مصر كانت صعبة.. وكنا نطمح لتقديم أداء أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موسى كالون، المدير الفني لمنتخب سيراليون، أنه تولى المهمة قبل أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن مواجهة منتخب مصر لم تكن سهلة.

وقال كالون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة أمام مصر كانت صعبة، وكنا نطمح لتقديم أداء أفضل، حتى لو لم نتمكن من التأهل، فإن هدفنا الأساسي هو تطوير مستوى الفريق في المستقبل."

وأضاف: "لم يكن لدينا سوى 72 ساعة للتحضير، ومعظم اللاعبين من الشباب قليلي الخبرة، مما جعل الأفضلية لمصر التي تمتلك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، وهو ما انعكس على السيطرة والاستحواذ خلال أغلب فترات اللقاء."

أكد كالون أن مجموعته كانت صعبة، لكنه يشعر بالفخر بأداء لاعبيه، خاصة أنهم استقبلوا هدفًا واحدًا فقط أمام منتخب قوي مثل مصر، قائلا: "منتخب مصر قدم مباراة جيدة، لكن من الصعب الآن تحديد المنتخب الأوفر حظًا لحصد بطاقة التأهل للمونديال."

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون اليوم في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.

وضم تشكيل منتخب مصر: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد"

بينما تواجد علي مقاعد البدلاء كلا من: "محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.