شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن عن استبدال مصطفى محمد: لم أشاهد اللقطة وسنتعامل مع أى خروج عن النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لم يشاهد لقطة غضب مصطفى محمد عند استبداله خلال مباراة الفراعنة أمام سيراليون، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حتى الآن لم أشاهد لقطة خروج مصطفى محمد، هو لاعب دولي ومحترف، ونعرف إمكانياته جيدًا". وأضاف: "إذا كان هناك أي خروج عن النص فسيتم التعامل معه بالشكل المناسب".

وجاءت تصريحات المدير الفني عقب الفوز الذي حققه منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد، ليعزز الفراعنة صدارتهم للمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ليقتربوا خطوة جديدة من التأهل إلى كأس العالم 2026.

جاء هدف الفراعنة عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون اليوم في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

بينما تواجد علي مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.