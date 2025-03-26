شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يعدد مكاسب منتخب مصر من الفوز أمام سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدّد أحمد حسن، نجم مصر السابق، ملاحظاته على أداء المنتخب الوطنى خلال مواجهة نظيره سيراليون التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وأوضح أحمد حسن خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت" أن من أبرز الملاحظات التى يجب العمل على علاجها سريعًا وهى غياب حمية اللاعبين داخل الملعب، وعدم استغلال الفرص بشكل كبير، بالإضافة إلى بطء فى الحركة، كما يجب على حسام حسن المدير الفنى أن تكون تدخلاته سريعة فى التبديلات والتعديلات.

وتابع الصقر حديثه مؤكدًا أن المكسب الوحيد من مواجهة سيراليون هو تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة، ووضع قدم فى التأهل لكأس العالم.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.