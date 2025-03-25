تصفيات مونديال 2026: إيران ثاني المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى النهائيات

الرياص - اسماء السيد - طهران : قاد المهاجم مهدي تارمي إيران الى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بتسجيله هدفي التعادل مع مضيفتها أوزبكستان 2 2 الثلاثاء على ملعب آزادي في الجولة الثامنة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الثالث لتصفيات آسيا.

وسجل مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هدفي إيران التي كانت بحاجة الى التعادل للحاق باليابان أول المتأهلين عن آسيا ونيوزيلندا، في الدقيقتين 52 و83 وساهم في تأهلها الى المونديال للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها بعدما رفعت رصيدها الى 20 نقطة في الصدارة، في حين سجل خوجيمات إركينوف (16) وعباسبك فيض الله (53) هدفي أوزبكستان التي اقتربت كثيرا من التأهل للمرة الاولى في تاريخها برفع رصيدها إلى 17 نقطة في المركز الثاني.

ويُمكن لأوزبكستان أن تتأهل في حال فشلت الإمارات (10 نقاط من 7 مباريات) في الفوز على مضيفتها كوريا الشمالية في وقت لاحق في العاصمة السعودية الرياض.

وتعود المشاركة الأولى لإيران في نهائيات كأس العالم إلى 1978 في الأرجنتين، قبل أن تشارك لاحقا في خمس نسخ أخرى (1998، 2006، 2014، 2018 و2022)، لكنها لم تنجح أبدا في تخطي دور المجموعات.

وضغط أصحاب الأرض أولا وحاول سردار آزمون التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت قريبة من القائم الأيسر (9).

لكن الردّ جاء أكثر فعالية بهدف إركينوف الذي وصلته كرة عرضية داخل المنطقة، هيّأها لنفسه وسددها داخل المرمى (16).

وسدد مهدي قائدي نحو منتصف المرمى الأوزبكي إلا أن الحارس تعامل مع الكرة (26)، ثم حاول آزمون مرة ثانية من على مشارف المنطقة لكن تسديدته كانت قريبة من القائم الأيسر مجددا (45+1).

وعادل تارمي النتيجة بتسديدة قوية رائعة داخل المنطقة بعدما تمريرة من آزمون (52).

لكن الفرحة لم تدم لأكثر من دقيقة حين لعب فيض الله كرة من ركلة حرة جانبية إلى داخل المنطقة، مرّت عن جميع اللاعبين وخدعت الحارس وعانقت شباكه (53).

وأنقذ الحارس يوسوبوف ببراعة رأسية آزمون القريبة ثم أبعدها الدفاع من على خط المرمى (69).

وواصل يوسوبف تألقه بتصديه لرأسية من المدافع شجاع خليلزاده بعد ركنية (78).

وعادل تارمي النتيجة مرة ثانية، اثر دربكة امام المرمى عندما حاول أحد المدافعين الأوزبكيين إبعاد كرة عرضية لكنها ارتدت من ظهر حسين كنعاني وتهيأت أمام مهاجم إنتر ميلان الذي أودعها الشباك (83).

قطر تسقط أمام قرغيزستان

وضمن المجموعة ذاتها، تبخرت آمال قطر في التأهل المباشر بعد السقوط أمام مضيفتها قرغيزستان 1 3.

سجل لقرغيزستان فاليري كيشين (45+1)، ألكسندر ميشتشينكو (82) وعلي ماردون شوكورف (90+3)، فيما سجل هدف المنتخب القطري الوحيد لوكاس مينديس (52) قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء (55).

وتجمد رصيد "العنابي" عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط عن قرغيزستان الخامسة، ما يعني أنه لم يعد قادرا على اللحاق بأول مركزين، لكنه يواصل المنافسة على التأهل عبر الدور الرابع.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

وقال مدافع المنتخب القطري أحمد سهيل "كنا نأمل أن نحقق الفوز لكننا لم نوفق. أعتقد أننا تعرضنا لبعض الظلم خصوصا في الخطأ الذي سجل منه المنتخب القرغيزي هدف السبق وحتى في الطرد أيضا".