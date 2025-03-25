شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تحت 20 سنة يفوز على الإمارات بخماسية وديا فى ختام دورة قطر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم على نظيره الإماراتى بنتيحة 5 - 1 فى ختام تجارية الودية الدولية التى أقامها فى الدوحة مع المنتخبات الأوليمبية لدول قطر والإمارات وكرواتيا.

شهد المباراة محمد ابو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة مصر فى قطر وأشاد باللاعبين وهنأهم على الأداء الرجولى بعد المباراة.. قدم شباب الفراعنة واحدة من التجارب القوية واستعرضوا فيها مهاريا وفنيا وخططيا خاصة فى الشوط الثاني.

انتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف، وفي الشوط الثاني انتفض شباب مصر وفرضوا سيطرتهم تماما على مجريات اللعب، ونجح كاباكا فى تلقي بينية من عبد الناصر وسددها محرزا هدف التعادل؛ وعزز محمد سمير النتيجة بهدف ثانى وبعدها تلقى محمد عبد الله بينية من كاباكا محرزا الهدف الثالث ثم أضاف الهدف الرابع لمصر والثاني له من تمريرة قبل أن يحرز مؤمن شريف الهدف الخامس من تسديدة قوية.

شارك في المباراة محمد اشرف مرازيق بدلا من محمد عبد الناصر وسيف عصام بدلا من كاباكا ومحمد جمال بدلا من احمد عابدين.