شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خلاف محمد السيد مع الزمالك بسبب تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

تسود حالة من الخلاف بين لجنة التخطيط بنادى الزمالك واللاعب الصاعد محمد السيد، بسبب ملف تجديد عقده،حيث لم يتوصل الطرفان إلى إتفاق نهائى حتى آلان بشأن إنهاء هذا الملف وإسدال الستار عليه.

وتتمسك لجنة التخطيط بنادى الزمالك بتجديد عقد محمد السيد وتعديله خاصة أنه من العناصر الشابة والواعدة فى الفريق،ولكن اللاعب ما زال يتهرب من الجلسة التى طلب النادى عقدها معه لحسم الملف والانتهاء منه.

ويرغب محمد السيد فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وهذا السبب الرئيسي فى تعطل ملف المفاوضات مع لجنة التخطيط بنادى الزمالك حيث يتحجج اللاعب فى الفترة الحالية بأن والده هو الذى سيقود المفاوضات بالنيابة عنه.

وكان مجلس الزمالك قد وافق على خوض اللاعب محمد السيد فترة معايشة في إنجلترا مع نادى نوتينجهام فورست، إلا أنه تعرض للإصابة قبل السفر بمزق في منشأ العضلة الأمامية خلال تواجده مع منتخب الشباب بدورة شمال افريقيا، أوقفت السفر.

ويتواجد محمد السيد حاليا فى معسكر منتخب الشباب الذى يستعد لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.