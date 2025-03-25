شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على بيراميدز في نصف نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسؤولو نادي البنك الأهلي مكافآت مادية كبيرة للاعبيه، لتحفيزهم للفوز على بيراميدز في المباراة المرتقبة، والتي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وأغلق الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، صفحة بطولة كأس عاصمة مصر، استعداداً للتحدي القادم للفريق أمام بيراميدز، والذي يجمع الفريقين ببطولة كأس مصر.

وكان البنك الأهلي تغلب على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعداً نارياً مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول بطولة الدوري، حيث دخل أبناء طارق مصطفى ضمن مجموعة التسعة الكبار التي تنافس على اللقب، ويمتلك البنك الأهلي في رصيده 29 نقطة حصدها بعد خوض، 18 مباراة حيث فاز 8 لقاءات وتعادل 5 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو البنك الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 آخرين.