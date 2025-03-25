شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد 4 مباريات متبقية لمنتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقي لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، 4 مباريات فى تصفيات كأس العالم 2026، بعد أن يواجه سيراليون اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في تصفيات كأس العالم 2026

مصر × إثيوبيا – الجولة السابعة – سبتمبر 2025

بوركينا فاسو × مصر – الجولة الثامنة – سبتمبر 2025

جيبوتي × مصر – الجولة التاسعة – أكتوبر 2025

مصر × غينيا بيساو – الجولة العاشرة – أكتوبر 2025

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وغينيا بيساو فى المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.