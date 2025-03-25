شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صافرة بداية مباراة منتخب مصر ونظيره السيراليوني، والتي تجمع المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد"

بينما تواجد علي مقاعد البدلاء كلا من: "محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

ويلاقي منتخب مصر نظيره السيراليوني في لقاء يحمل بين طياته تاريخًا من الندية والتكافؤ، حيث سبق أن التقى المنتخبان في ثلاث مواجهات رسمية سابقة، انتهت بحصيلة متعادلة من النتائج، إذ حقق كل فريق فوزًا وحيدًا، بينما انتهت مواجهة أخرى بالتعادل.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نفطة بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد.