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الامارات | إيران تتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 بتعادلها 2-2 مع أوزبكستان

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رويترز 0 تبليغ

  • الامارات | إيران تتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 بتعادلها 2-2 مع أوزبكستان 1/2
  • الامارات | إيران تتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 بتعادلها 2-2 مع أوزبكستان 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت إيران لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تعادلها 2-2 مع ضيفتها أوزبكستان على استاد آزادي في طهران اليوم الثلاثاء بفضل هدفي مهدي طارمي في الشوط الثاني.

وهذه هي المرة السابعة والرابعة تواليا لإيران في كأس العالم وانضمت لليابان كثاني فريق من آسيا وثالث فريق على مستوى العالم بعد نيوزيلندا.

وستكون نسخة 2026، التي ستقام في أميركا الشمالية، الأولى التي يشارك فيها 48 فريقا مقابل 32 فريقا شاركوا في نسخة 2022.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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