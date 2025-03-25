شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي،استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في بطولة كأس مصر.

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية مباراة سيراميكا وضرورة تحقيق الفوز من أجل التأهل لنهائي كأس مصر،و طالب بيسيرو الجميع بالتركيز الشديد وغلق ملف مباريات بطولة كأس عاصمة مصر وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة بتروجت الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر، تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيسيرو، برنامجاً خاصاً للاعبين الأساسيين، تضمن أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، بجانب فقرة تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم في مقر النادي، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.